Auteur d’un sublime but sur retourné acrobatique lors du quart de finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo n’en finit plus de faire parler de lui. Interrogé en conférence de presse sur le but du Portugais, l’entraîneur de l’Atlético Madrid Diego Simeone a tenu à souligner une autre réalisation d’exception : « Pfff ... j’ai vu beaucoup de choses. Je me souviens d’un but de Francescoli lors d’un match entre River Plate et la Pologne en 1986 ... vérifie celui-ci et ensuite nous parlerons. »

Malgré tout, celui qui rencontre le Sporting Portugal avec les Colchoneros a tenu à féliciter l’attaquant du Real Madrid comme le rapporte A Bola : « Pour ceux qui aiment le football, le but de Cristiano était une expression fantastique, la plus belle de ce jeu, qui sont des buts fantastiques. Diego Costa a fait la même chose contre Getafe, mais elle a été un peu oubliée ... »