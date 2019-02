Alors qu’hier l’AAIB (la cellule d’enquête des accidents aériens) a publié un premier rapport provisoire concernant l’accident de l’avion dans lequel ont disparu Emiliano Sala et David Ibbotson, le pilote, le club de Cardiff City a tenu à réagir à celui-ci dans la foulée via un communiqué. Les Gallois indiquent être « gravement préoccupés par le fait que des questions subsistent quant à la validité de la licence du pilote et de sa qualification pour entreprendre un tel voyage. Nous sommes également inquiets de découvrir que le voyage impliquait un avion qui n’était pas conforme aux exigences de la CAA (Autorité britannique d’aviation civile, ndlr) ou de la FAA (Agence américaine de l’aviation civile, ndlr) en matière d’activité commerciale et qui, par conséquent, pourrait avoir été utilisé illégalement. »

Concernant la licence de pilote privé du pilote, avec celle-ci Ibbotson ne pouvait transporter Emiliano Sala que si les deux hommes partageaient un « objectif commun », note l’AAIB, car « le vol ne doit pas être fait dans le seul but de transporter le passager », selon la procédure du « vol à frais partagés ». Pour ce qui en est de la validité du Piper Malibu (modèle de l’avion dans lequel est monté Sala), celui-ci aurait dû avoir une « autorisation de la FAA et de la CAA » pour voler, hors « aucune preuve ne montre qu’une telle autorisation ait été réclamée ou accordée », indique l’AAIB. Si des irrégularités venaient à être démontrées, Cardiff City pourrait ne pas s’acquitter du payement du transfert de Sala (17 M€), alors que les Bluebirds auraient déjà dû faire un premier versement de 6 M€ au FC Nantes. Cette histoire est en tout cas encore loin d’être finie, sachant que le rapport final de l’AAIB devrait mettre plusieurs mois avant d’être publié...