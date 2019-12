Après son cuisant échec pour l’acquisition des droits de diffusion de la Ligue des champions sur la période 2021-2024, Mediapro peut désormais se focaliser sur la Ligue 1 et la Ligue 2. Détenteur de la majorité des droits des deux championnats à partir de la saison prochaine et ce jusqu’en 2024, le groupe de télévision via son patron Jaume Roures, va rencontrer les présidents de Ligue 1 et Ligue 2 révèle l’Equipe.

Cette rencontre interviendra le 12 décembre prochain lors de l’assemblée générale de la Ligue de football professionnel. Le patron de Mediapro avait déjà échangé en février dernier avec ces derniers pour expliquer ses méthodes de travail. Roures devrait être accompagné lors de cette entrevue par le directeur général de Mediapro France Julien Bergeaud. Pour rappel, Mediapro devra commencer à verser une facture qui s’élève à plus de 800 millions d’euros par saison.