Wesley Sneijder commence déjà à bien connaître la France. Le milieu offensif néerlandais de 33 ans s’est engagé avec l’OGC Nice - dans un transfert libre - début août dernier, et il devrait être titularisé pour les Pays-Bas ce jeudi soir face à l’équipe de France. Mais pour Christophe Dugarry, les Blues ne devraient pas s’inquiéter.

Le champion du monde 1998, aujourd’hui consultant pour SFR Sport, estime que le joueur le plus capé (131 sélections) de l’histoire des Pays-Bas est surestimé et a des kilos à perdre. « C’est un bon joueur mais ça n’a jamais été un joueur qui m’a impressionné. C’est un joueur qui a un très bon pied, qui a une frappe de loin, après ce n’est pas un joueur qui m’a fait rêver. Que Nice le prenne, pourquoi pas ? Après je suis désolé, mais il a cinq kilos de trop, et dans le football d’aujourd’hui, il faut courir ! », juge Dugarry.