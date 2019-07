Le Paris Saint-Germain est de retour aux affaires ! Les hommes de Thomas Tuchel préparent la saison 2019/20 en Allemagne, où il disputent une première rencontre amicale sur la pelouse du Dynamo Dresde (20h20). Pour ce premier test estival, le Champion de France se déplace sans bon nombre d’internationaux, récemment occupés par la Copa America ou la CAN : Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Edinson Cavani ou encore Eric Maxim Choupo-Moting sont en vacances. Colin Dagba est en soins. Sur le départ (Leipzig), Christopher Nkunku est absent. Quant à Neymar, dont l’avenir à Paris reste en suspens, il vient tout juste de reprendre l’entraînement.

Trois des cinq nouvelles recrues sont présentes : le latéral gauche néerlandais Mitchel Bakker et les milieux espagnols Pablo Sarabia et Ander Herrera (le portier polonais Marcin Bulka n’est pas sur la feuille de match et Abdou Diallo vient tout juste d’être officialisé) ; tout comme la jeunesse parisienne : Garissone Innocent, Virgiliu Postolachi, Arthur Zagre, Loïc Mbe Soh, Azzeddine Toufiqui, Adil Aouchiche, Romaric Yapi ou encore Isaac Hemans font partie du groupe. Au coup d’envoi, Thomas Tuchel opte pour un 4-3-3 avec Areola dans le but, une défense composée de Meunier, Kehrer, Bernat et Kurzawa, un milieu avec Verratti et les deux recrues Sarabia et Herrera. Devant, Kylian Mbappé évoluera aux côtés de Julian Draxler et Jesé !

Les compositions d’équipes :

Dynamo Dresde : Broll, Nikolaou, Burnic, Kreuzer, Röser, Duljevic, Löwe, Ballas, Atik, Taferner, Ehlers

Paris SG : Areola - Meunier, Kehrer, Bernat, Kurzawa - Verratti, Herrera, Sarabia - Jesé, Mbappé, Draxler

