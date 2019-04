Vainqueur du Nîmes Olympique le week-end dernier (2-1), l’Olympique de Marseille a enchaîné une deuxième victoire de rang ce samedi en dominant l’En Avant de Guingamp au stade du Roudourou (3-1, 33e journée de Ligue 1). Après la rencontre, Valère Germain est donc revenu sur la performance des Phocéens au micro de Canal +, évoquant notamment la course à la troisième place : « l’année passée, c’était l’inverse. Là, on est le chasseur. On aurait aimé être devant, il ne reste que cinq matches, on va tout donner jusqu’au bout. Maintenant, les concurrents devant ont quelques points d’avance, ça ne dépendra pas que de nous mais on va tout donner. »

Quatrième en attendant le match de Saint-Etienne face au Stade de Reims ce dimanche (17h), l’OM compte cinq points de retour sur l’Olympique Lyonnais, actuellement troisième. Et dans quelques semaines, les deux formations s’affronteront à l’Orange Vélodrome. Un match qui pourrait donc être décisif pour une place sur le podium en fin de saison. « J’espère et je pense qu’il sera décisif. Ça voudrait dire que d’ici là, on aura repris deux ou trois points à Lyon. On n’a pas beaucoup de marge de manœuvre mais on va tout donner pour que ce Marseille-Lyon soit décisif », a conclu l’ancien joueur de l’OGC Nice et de l’AS Monaco.