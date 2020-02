Aymeric Laporte (25 ans) et l’équipe de France, c’est une histoire compliquée. Véritable pilier de Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola depuis son arrivée en Angleterre en provenance de l’Athletic Bilbao, pour 65M€ en janvier 2018, le défenseur central français ne compte toutefois aucune sélection avec les Bleus. Pourtant, Didier Deschamps l’a appelé à plusieurs reprises chez les A, mais au moment de recevoir sa dernière convocation en date (pour affronter l’Albanie et l’Andorre en septembre), le natif d’Agen s’était blessé au genou, face à Brighton (4-0, le 31 août). Opéré du genou droit, touché au niveau du cartilage et du ménisque latéral, le Tricolore a depuis retrouvé les pelouses anglaises, lors de la victoire des Citizens à Sheffield United (1-0, le 21 janvier).

Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Aymeric Laporte est revenu sur son manque de chance avec l’équipe de France et a livré ses attentes pour l’Euro 2020 : dans ma tête, je me dis, comme par hasard... Comme par hasard, la veille d’aller en équipe de France. Ce n’est pas que tu te sens maudit, mais voilà, c’est peut-être la malchance. (...) Mais je suis de retour, je suis content, tout va bien, je n’ai aucune douleur, je suis d’attaque. J’essaie de démontrer que j’ai les qualités pour faire partie de cette équipe de France. Forcément, l’Euro, si c’est possible, ce serait mieux que mieux, a déclaré le protégé de Pep Guardiola. Depuis son retour en Premier League, Laporte a été ménagé par le technicien espagnol. Il bénéficiera d’un repos supplémentaire puisque la rencontre entre Manchester City et West Ham, prévue ce dimanche à 17h30, a été reportée en raison des intempéries frappant le Royaume de Sa Majesté.