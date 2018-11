Lors des trois listes pour les rassemblements de septembre, octobre et novembre, Didier Deschamps a fait appel aux joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde en Russie. Mais avec les blessures, le sélectionneur a dû ouvrir son groupe et convoquer des éléments comme Benjamin Lecomte, Tanguy Ndombele ou encore Ferland Mendy. Et l’ancien coach de l’OM a bien l’intention de continuer sur cette voie comme il l’a avoué ce lundi en conférence de presse. Il a aussi précisé qu’il allait continuer à superviser des joueurs tout en expliquant ses critères de sélection.