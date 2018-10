De retour en équipe de France après avoir raté le Mondial en Russie, Dimitri Payet pensait à avoir droit à un joli cadeau. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille était censé retrouver le n° 10, porté lors de la campagne russe par Kylian Mbappé, comme le laissait entendre dans un premier temps le dossier de presse de la FFF pour les rencontres face à l’Islande et l’Allemagne

L’attaquant du Paris SG, lui, aurait hérité du n° 7 (le même numéro qu’en club), qui était utilisé par Antoine Griezmann lors du sacre mondial des Bleus. La star de l’Atlético Madrid aurait récupéré pour sa part le n° 9, tandis qu’Olivier Giroud aurait pris le n° 18, numéro qu’il porte également en club, du côté de Chelsea. Seulement, depuis, la FFF a mis à jour le dossier de presse, laissant le 10 à Mbappé et le 7 à Griezmann. Payet hérite du n° 18. À noter que, pour sa première apparition, le Lyonnais Tanguy Ndombele s’est vu attribuer le n° 17. De retour, Mamadou Sakho, Lucas Digne et Kurt Zouma porteront respectivement le 5, le 12 et le 22.