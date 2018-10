C’est le petit nouveau de la liste. Jeudi, Didier Deschamps a appelé pour la première fois Tanguy Ndombele. Très discret, le milieu de terrain de l’OL a livré ses premières impressions au site officiel de son club. « C’est une fierté mais ce n’est pas une fin en soi. Je suis venu à l’OL pour passer des paliers. Je suis très heureux d’arriver en équipe de France pour représenter le pays. J’étais avec les Espoirs et de passer en A, c’est autre chose. Je ne m’y attendais pas si tôt. Les blessures ont accéléré cette première convocation. Je suis très heureux de faire partie de cette liste. On va prendre ce qu’il y a à prendre et faire ce que l’on sait faire sans se mettre de pression. Je ne connais que Nabil dans ce groupe. Je ne sais pas encore ce que je vais chanter pour mon bizutage ».

Sa sélection fait forcément la fierté des Gones, à commencer par le président Jean-Michel Aulas. « C’est formidable. C’est la preuve que notre centre de formation apporte des solutions et des perspectives aux joueurs qui viennent. Il est arrivé il y a peu de temps et c’est aussi la confirmation que jouer à l’OL, même jeune, permet d’accéder plus rapidement à l’élite française. » Bruno Genesio était aussi ravi pour l’ancien joueur d’Amiens. « Il faut souligner le travail de la cellule de recrutement dirigée par Florian Maurice. C’est eux qui l’ont repéré. C’est toujours valorisant pour le club d’amener un joueur en équipe de France. Maintenant, c’est une première sélection dans le groupe et il faut qu’il continue à faire tout ce qu’il a fait pour en arriver là. »