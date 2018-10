Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour l’équipe de France ! Les Bleus, champions du Monde 2018 en Russie et co-leaders au classement FIFA, ont repris en obtenant le nul à Munich face à l’Allemagne (0-0) et en battant les Pays-Bas au Stade de France (2-1). Deux résultats qui installent provisoirement les hommes de Didier Deschamps à la première place de sa poule en Ligue des Nations.

Pour confirmer cette belle forme, contre l’Islande (amical, 11 octobre, à Guingamp) et l’Allemagne (Ligue des Nations, 16 octobre, au Stade de France), le sélectionneur national a convoqué 23 joueurs, parmi lesquels des revenants. Mamadou Sakho, Kurt Zouma et Lucas Digne, tous trois réservistes cet été, profitent des forfaits de Samuel Umtiti, Adil Rami et Benjamin Mendy pour retrouver la sélection.

Au milieu, c’est Tanguy Ndombélé, auteur d’un début de saison remarqué sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais), qui palliera l’absence de Corentin Tolisso, qui s’est blessé aux ligaments croisés du genou avec le Bayern Munich. Pour le reste, c’est du grand classique pour DD, qui enregistre les retours de Hugo Lloris et Steve Mandanda et qui s’appuiera sur ses cadres Raphaël Varane, Paul Pogba et Antoine Griezmann.

La liste des 23 Bleus :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (PSG), Steve Mandanda (Olympique de Marseille)

Défenseurs : Lucas Hernandez (Atlético de Madrid), Lucas Digne (Everton), Djibril Sidibé (AS Monaco), Raphaël Varane (Real Madrid), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Presnel Kimpembe (PSG), Kurt Zouma (Everton)

Milieux : Blaise Matuidi (Juventus), N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Tanguy Ndombélé (Olympique Lyonnais), Steven Nzonzi (AS Roma)

Attaquants : Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Nabil Fekir (Olympique Lyonnais), Florian Thauvin (Olympique de Marseille), Thomas Lemar (Atlético de Madrid)