Ancien joueur de Manchester City (2011-2015), Edin Dzeko fait désormais les beaux jours de l’AS Roma, où il a entamé sa quatrième saison. Pourtant, l’attaquant bosnien aurait pu revenir en Angleterre cet été, alors que Chelsea lui faisait les yeux doux. Un retour en Premier League qui ne l’aurait pas déplu et auquel il est toujours ouvert, comme il le déclare à Sky Sports.

« J’y ai passé quatre belles années et demie et je me suis amusé chaque minute de chaque match. J’aime la Premier League et l’Angleterre, on verra bien. Pour le moment, je suis heureux à Rome », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « c’est peut-être trop tard. On ne sait jamais. » En effet, la Louve espère le voir prochainement prolonger son bail, qui court actuellement jusqu’en 2020. Dans le championnat anglais, Dzeko a joué 130 matchs (50 buts, 24 passes décisives).