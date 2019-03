Aujourd’hui joueur du Rayo Majadahonda en deuxième division espagnole, Enzo Zidane (24 ans) est très heureux de voir son père reprendre du service au Real Madrid. Dans un entretien accordé à Sport, le fils aîné du champion du monde 1998 espère que cette seconde expérience se passera bien, lui qui est un grand fan de la Casa Blanca.

« Il a toujours pris des décisions avec son cœur. Quand tu fais les choses avec ton cœur, elles se passent bien et je suis certain que cela se passera de manière fantastique. Je suis content, comme n’importe quel enfant l’est pour son père. J’espère que cela se passera du mieux possible. J’ai confiance en son travail et je le soutiens toujours. Si le Real est entre de bonnes mains ? Je ne peux pas le dire, c’est aux autres de le dire. Je suis heureux, en tant que fils et en tant que fan du Real. »