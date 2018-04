Après avoir fait toutes ses classes dans sa terre natale aux Pays-Bas, Jasper Cillessen a décidé de faire le grand saut en rejoignant le FC Barcelone. Mais à 28 ans, le portier doit se contenter de jouer les doublures de Marc-André ter Stegen en gardant les cages du club blaugrana lors des matchs de Coupe du Roi. Une situation que le principal intéressé semble pour le moment accepter.

Mais si ce dernier souhaite prendre la tangente et jouer les derniers remparts titulaires, plusieurs grands clubs surveillent sa situation. D’après les informations du Mundo Deportivo, Liverpool, Naples et l’Atlético se sont renseignés sur le joueur. Pour rappel, Jasper Cillessen est lié au FC Barcelone jusqu’en 2021 et dispose d’une clause libératoire à hauteur de 60 M€.