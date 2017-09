Les ennuis continuent pour Gianni Infantino. Le président de la FIFA et successeur de Sepp Blatter doit à nouveau faire face à une plainte. Comme le révèle le New York Times, le juriste italo-suisse est cette fois-ci accusé - avec des membres de son équipe - d’être intervenu dans les travaux de son comité pour bloquer les enquêtes autour de hauts dirigeants du football.

Une plainte déposée cette fois-ci par Joseph Weiler, ancien membre de la commission de gouvernance de la FIFA. « Ma plainte a été déposée dans les derniers jours », a indiqué Weiler dans une conversation téléphonique au New York Times. Pour rappel, Weiler et trois autres membres de la commission de gouvernance de la FIFA avaient démissionné en mai dernier, en raison du licenciement étonnant de Miguel Maduro (ex-président de cette commission), qui travaillait sous les ordres d’un certain Infantino.