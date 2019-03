On les a vu complices sur le terrain, mais aussi en dehors. Florian Thauvin et Mario Balotelli font la paire depuis l’arrivée du second à l’Olympique de Marseille. Le champion du Monde 2018 n’est d’ailleurs pas étranger à la venue de Super Mario chez les Ciel-et-Blanc, comme il l’a raconté au micro de la chaîne de télévision locale Maritima TV.

« J’ai eu des conversations avec le coach, le président, et avec Mario depuis le mois de juin de l’année dernière. J’ai apporté tout mon soutien dans toutes ces conversations auprès de Mario avec le club. Avec Mario, on s’est lié d’amitié pendant de nombreux mois, on n’a fait que parler. On avait envie de jouer ensemble tous les deux. Je l’attendais, il avait envie de me rejoindre. À partir du moment où déjà dans la vie de tous les jours, vous avez de très bons liens, ça aide sur le terrain. Et encore plus quand vous avez à faire à un joueur de cette qualité. Ce sont des joueurs qui comprennent le foot, qui sentent le foot. Ce n’est pas compliqué de les trouver. On s’est trouvé les yeux fermés. Ça fonctionne bien, c’est bien pour l’équipe. Il faudra que ça continue comme ça jusqu’à la fin de la saison », a-t-il expliqué.