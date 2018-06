Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2021, Gonzalo Higuain (30 ans) s’éclate avec le club turinois. Auteur de 23 buts et 8 passes décisives en 50 matches cette saison, l’Argentin s’est encore une fois montré à son avantage. Interrogé sur son avenir, le natif de Brest a souligné qu’il se sentait bien au sein de l’effectif Bianconeri comme il l’a annoncé au Corriere dello Sport.

Néanmoins, il a expliqué que la Premier League l’attirait : « J’ai un contrat avec la Juventus et personne ne m’a parlé d’un transfert, ils sont très calmes, mon âme est à Turin pour l’ instant. Si un jour j’aimerais jouer en Premier League ? Bien sûr, oui, c’est le meilleur championnat du monde et ça me fascine beaucoup. Regarder les matches anglais est toujours un spectacle. »