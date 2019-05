Arrivé de l’ASC Niarry Tally en prêt du côté de Sion, Moussa Djitté a rapidement crevé l’écran en Suisse. Avec 4 buts inscrits lors de ses 6 premiers matches avec Sion toutes compétitions confondues, le jeune attaquant de 19 ans a d’abord vécu un vrai conte de fées. Malheureusement pour lui, la suite va être plus compliquée puisqu’il va connaître quelques problèmes internes avec le président Constantin qui n’a guère apprécié son changement d’agent.

Si la seconde partie de saison est plus quelconque, le jeune Sénégalais tape dans l’oeil de nombreux scouts européens, tous séduits par sa puissance et sa détente impressionnante. Le club suisse a décidé de ne pas lever l’option d’achat et laisse donc le champ libre à plusieurs clubs. Si les Girondins de Bordeaux et l’Espanyol Barcelone se sont renseignés sur Moussa Djitté, c’est le Betis Séville qui a pris les devants sur le dossier en entrant concrètement en contact avec le club sénégalais. Selon nos informations, l’opération pourrait se négocier à moins de 500 000 €.