L’avenir de Clément Lenglet cristallise l’attention en Espagne. Ce mercredi matin, le quotidien Sport révélait même que le transfert serait même acté le 1er juillet prochain avec un contrat de cinq ans à la clé. Sauf que la réalité demeure bien différente aujourd’hui. Contactée par nos soins, une source proche du dossier a effectué un point sur ce dossier brûlant. Si des discussions informelles ont bien eu lien avec les dirigeants du FC Barcelone ces dernières heures, aucun accord n’a été scellé entre toutes les parties.

Et il reste encore beaucoup de chemin à accomplir pour y parvenir. « Oui il y a des discussions. Mais aucun accord n’a été trouvé tout simplement parce que Clément n’a jamais manifesté son désir de quitter Séville. A son retour de vacances, une rencontre avec les dirigeants de Séville est prévue. Le club veut le garder et veut lui proposer quelque chose. Il n’a toujours pas pris de décision sur son avenir et surtout il veut jouer, » nous a confié cette source. Pour rappel, Clément Lenglet est sous contrat avec le Séville FC jusqu’au 30 juin 2021 et sa clause libératoire a été fixée à 35 millions d’euros.