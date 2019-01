Le directeur sportif du PSG Antero Henrique multiplie les contacts pour dénicher la perle rare dans l’entrejeu en janvier. Le responsable sportif du club parisien qui essaye par tous les moyens de convaincre Dortmund de lâcher Julian Weigl, s’active également pour décanter la situation dans le dossier Idrissa Gueye (29 ans). Nous vous révélions récemment que le champion de France avait ouvert officiellement les discussions avec Everton pour l’ancien Lillois.

Selon nos informations, les premiers échanges entre Henrique et Marcel Brands n’ont pas été très fructueux pour le PSG. Les Toffees campent sur leur position et attendent toujours une proposition supérieure à 30 millions d’euros. Le club anglais ne cédera qu’en cas de grosse proposition du Paris Saint-Germain. En parallèle, le joueur et son entourage poussent pour un départ à Paris. Les pensionnaires du Parc des Princes ont prévu de revenir à la charge rapidement dans ce dossier brûlant.