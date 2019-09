Considéré comme la doublure de Jordan Amavi, Christopher Rocchia va devoir pourtant patienter une saison supplémentaire pour avoir sa chance à l’OM comme le confiait vendredi André Villas-Boas en conférence de presse vendredi. « On attend de voir ce qu’on peut faire, on doit en parler avec Andoni. Je ne veux pas freiner l’évolution de Christopher, j’ai échangé avec lui cette semaine, tout est ouvert mais on cherche aussi une possibilité de le prêter. »

Et à quelques heures de la fin du mercato estival, sa destination est toute trouvée puisqu’il va retourner en prêt à Sochaux pour une saison sans option d’achat. Un club qu’il connait bien pour y avoir évolué six mois la saison passée en prêt (8 matches). Titularisé en réserve à l’OM et auteur d’un bon match face à Endoume en National 2, Christopher Rocchia (21 ans) va tenter de faire une saison pleine en Ligue 2 avec le club doubiste. Il est attendu dès demain à Sochaux.

