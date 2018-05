Après une saison réussie en National 3 à Saint-Quentin (13 buts et 7 passes décisives) en 2016-17, Simon Dia avait signé un contrat d’un an avec Sannois Saint-Gratien. Fort d’une saison réussie en National 1 (7 buts et 5 passes décisives en 31 matches), le milieu offensif de 25 ans, qui peut également jouer attaquant, attise les convoitises à quelques jours du début du mercato.

Il faut dire que son statut d’agent libre et son profil polyvalent ont séduit de nombreux clubs. Selon nos informations, le joueur formé à Valenciennes est suivi par cinq clubs. Des clubs de National tels que Boulogne, Laval, Chambly sont intéressés de même que le Red Star et l’AJ Auxerre en Ligue 2.