Auteur de deux saisons solides au Hebei Fortune en Chine, Stéphane Mbia (31 ans), sous contrat jusqu’en novembre 2018, ne serait pas contre un retour en Europe selon nos informations.

Toujours d’après nos informations, le milieu de terrain international camerounais, passé par Rennes et l’Olympique de Marseille, a récemment été sondé par des clubs de Serie A, de Liga et de Süper Lig. On devrait en savoir plus dans les prochains jours.