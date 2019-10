À l’occasion de la 10e journée de Serie A, l’Inter affrontait Brescia au stade Mario-Rigamonti. Si les Nerazzurri ont dû s’en remettre au duo Lautaro Martínez-Romelu Lukaku pour s’extirper du piège tendu par les Biancazzurri (1-2), Antonio Conte s’étonne du calendrier chargé de son équipe en ce début de saison.

« Il est difficile de parler de la rencontre, qui était la quatrième en 9 jours. Cela augmente le risque de blessure et je suis inquiet. On a pris les trois points mais le reste ne m’intéresse pas, a déclaré le coach intériste après la rencontre rapporte la Gazzetta dello Sport. Dans certaines rencontres, il faut gagner en souffrant. J’ai remercié les garçons et j’aimerais avoir encore plus de temps pour me préparer pour les prochains matches. Sept matchs en 20 jours, je n’ai jamais vu ça pour une autre équipe. Cela me semble très étrange. »