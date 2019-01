Depuis son arrivée en août 2015 en provenance de Wolfsbourg, Ivan Perisic fait le bonheur de l’Inter. Et dans cette saison 2018-2019, l’international croate n’a raté que deux matches (en Serie A) puisque Luciano Spalletti l’a fait souffler en le mettant sur le banc. Et le joueur de 29 ans a toujours la cote sur le marché des transferts. Dans le viseur de Manchester United depuis plusieurs mois, le finaliste de la Coupe du Monde 2018 le serait toujours.

Comme le révèle La Gazzetta dello Sport, Ivan Perisic serait en effet encore dans les petits papiers des dirigeants mancuniens, mais également dans ceux de la direction de l’Atlético de Madrid. Le papier rose explique que l’intérêt des deux clubs serait revenu dernièrement, et que le principal concerné aurait été aperçu dans le centre de Milan au siège des Nerazzurri mardi. Sous contrat avec la formation italienne jusqu’en 2022, le natif de Split pourrait donc tenter une nouvelle aventure l’été prochain, mais un départ cet hiver ne serait pas à exclure non plus selon le média transalpin.