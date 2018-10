Joueur de l’Inter Milan depuis 2013, Mauro Icardi a grimpé les échelons un à un pour finalement s’imposer comme un attaquant indiscutable de la formation milanaise, avec désormais le brassard de capitaine autour du bras. Et avant d’affronter l’AC Milan en Serie A (dimanche à 20h45, à suivre en direct sur notre site) et le FC Barcelone en Ligue des Champions (mercredi à 21h, à suivre en direct sur notre site), l’international italien s’est confié à Sky Italia. L’occasion d’évoquer son mercato estival et l’intérêt du Real Madrid, qui avait pensé à lui suite au départ de Cristiano Ronaldo.

« Je suis content de rester ici, je tiens à cette équipe. Il y a eu des contacts (lors du mercato estival, ndlr), mais j’ai ensuite décidé de rester ici pour moi et ma famille. J’avais le rêve de joueur en Ligue des Champions avec le maillot de l’Inter et donc je ne pouvais pas partir », a expliqué l’avant-centre de 25 ans. L’heure est désormais à la prolongation, lui qui pour le moment sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en juin 2021, mais le dossier ne devrait pas être réglé rapidement : « je ne sais pas, nous allons essayer de trouver une solution mais je ne sais pas si elle arrivera avant Noël. » Mauro Icardi ne devrait pas quitter le navire prochainement.