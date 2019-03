L’optimisme n’était pas de mise du côté de l’Inter et ça se confirme. Après un entretien entre Mauro Icardi et Luciano Spalletti ce lundi, l’attaquant argentin a annoncé à son coach qu’il ne se sentait pas prêt à reprendre la compétition. C’est Sky Sport Italia qui le dévoile ce soir.

Absent depuis un mois à cause d’une blessure au genou droit mais aussi parce qu’il est en froid avec son club et les supporters pour des questions de contrat et du brassard de capitaine qui lui a été retiré, le joueur souffre encore de douleurs. Il ne devrait pas être présent face à l’Eintracht Francfort en Ligue Europa cette semaine.