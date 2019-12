Cet hiver, l’Inter Milan va passer à la caisse pour se renforcer. Le club nerazzuro actuellement leader de Serie A avec la Juventus entend profiter du mercato pour jouer le titre jusqu’au bout. Au poste de piston gauche où officient Cristiano Biraghi et Kwadwo Asamoah, un renfort pourrait aussi arriver.

D’après les informations de Sky Sport Italia deux joueurs sont particulièrement ciblés par les Lombards. Il s’agit du joueur de Chelsea Marcos Alonso (29 ans) et de l’Argentin Marcos Acuna (28 ans). Le premier est la priorité de l’Inter Milan mais l’opération s’annonce bien plus compliquée. Pour le second, la situation financière compliquée du Sporting CP pourrait laisser plus de chances aux Nerazzuri.