Depuis le début du mercato d’hiver, l’Inter Milan prospecte pour se renforcer. Le club vise notamment un milieu de terrain pour apporter une touche technique dans son entrejeu. Le nom de Javier Pastore (Paris SG) étant souvent évoqué. Dernièrement, ce sont ceux d’Henrik Mkhitaryan (Manchester United), Gerard Deulofeu (FC Barcelone) et Ramires (Jiangsu Suning) qui se sont retrouvés associés au club lombard.

Pourtant, l’entraîneur de l’Inter, Luciano Spalletti a déclaré en conférence de presse, relayé par la Gazzetta dello Sport qu’il ne sera pas si simple de recruter pour les Milanais : « Les noms qui courent coûtent entre 30 et 40 millions d’euros et pour faire un prêt, il faut que l’on se sépare de l’un des nôtres. Tout le monde doit suivre le Fair-Play financier en respectant son budget. Les directeurs sportifs, Piero Ausilio et Walter Sabatini devront bien saisir l’opportunité si celle-ci se présente. »