L’Inter Milan a coché le nom de Javier Pastore depuis de longs mois. Avec un atout, la présence de Walter Sabatini au poste de directeur sportif, qui connait bien le milieu offensif argentin. Mais cela ne suffit pas. Il faut convaincre le PSG de le lâcher, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Or, le club de la capitale a besoin de récupérer le plus d’argent possible en janvier pour rester en accord avec le fair-play financier.

Les Italiens savent bien qu’il leur sera difficile de faire aboutir le dossier. Mais ils ne rendent pas encore les armes puisque selon Calciomercato, ils comptent sur l’appui du joueur pour convaincre le PSG. Le média explique que Pastore, âgé de 28 ans, souhaite absolument rejoindre l’Inter et qu’il pourrait faire plier les dirigeants parisiens, avec lesquels il entretient une bonne relation, afin d’être prêté en janvier. Affaire à suivre.