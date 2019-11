Mercredi en fin de matinée, Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, et Christophe Sabot, président d’Olympia Production, ont pris part à la conférence de presse de présentation du Felyn Stadium Festival. Un nouveau festival où une dizaine d’artistes, français comme étrangers, viendront enflammer la scène du Groupama Stadium les 19 et 20 juin prochain. Bad Bunny, Dadju, Dj Snake ou encore les Red Hot Chili Peppers seront présents pour cette première édition où de nombreuses animations seront prévues en parallèle. De quoi donner le sourire à Jean-Michel Aulas qui espère que ce rendez-vous deviendra incontournable chaque année comme il l’a avoué en zone mixte. L’occasion aussi pour lui d’en dire plus sur ce projet innovant.