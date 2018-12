Jérôme Boateng a connu une année 2018 très compliquée. Longtemps blessé, le défenseur bavarois a connu une énorme désillusion en ne passant pas les poules avec la Mannschaft en Russie cet été. Blessé sur la fin de saison dernière, le défenseur peine à retrouver son niveau.

Dans un post sur Instagram, Boateng est revenu sur son calvaire. « 2018 touche à sa fin et j’en suis heureux, c’était une année difficile. Sportivement, je n’ai pas atteint mes objectifs. La Coupe du Monde a été l’une des plus grandes déceptions de ma carrière. (...) J’ai beaucoup appris et je me sens mieux. Les critiques et les doutes ont été une source de motivation », a-t-il notamment écrit.