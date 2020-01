Jonathan Ikoné (21 ans) ne connaît pas la même réussite que l’an passé (3 buts et 3 passes décisives en 20 matches de Ligue 1) mais il commence doucement à monter en puissance. Sous contrat jusqu’en 2023, le milieu offensif fera sans doute l’objet de quelques convoitises l’été prochain et il ne sait donc pas s’il restera au LOSC ou non.

« Ce que je ferai la saison prochaine ? Je ne sais pas, ça dépendra de la fin de saison, de ce que le club veut faire de moi et je vais discuter avec ma famille », a déclaré l’international français au micro de Téléfoot ce dimanche. Son avenir pourra également dépendre de ses performances face aux meilleurs du championnat, comme face au PSG qu’il affronte ce soir (match à suivre en live sur notre site).