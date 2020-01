Arrivé en 2018 à Turin, Cristiano Ronaldo fait depuis le bonheur de la Juventus. L’international portugais enchaîne les bonnes performances avec les Bianconeri et empile les buts, le tout à 34 ans. Alors que son contrat court actuellement jusqu’en 2022, CR7 pourrait d’ailleurs se voir proposer une prolongation. Il faudra alors voir ça avec le joueur et son agent Jorge Mendes. Un agent qui s’occupe également d’un certain João Félix, aujourd’hui à l’Atlético de Madrid avec un contrat jusqu’en 2026.

Interrogé à Dubaï sur ses deux clients, l’agent portugais a donc évoqué l’avenir des deux hommes. Et d’après lui, il n’est pas impossible de voir Cristiano Ronaldo et João Félix jouer ensemble en club. « Est-ce qu’il est possible de voir João Félix jouer avec Ronaldo à l’avenir ? Cristiano jouera encore 4-5 ans. Tout est possible », a déclaré Jorge Mendes dans des propos relayés par le Corrierre dello Sport. Une déclaration qui risque de faire beaucoup de bruit.