L’image est virale et a déjà le tour des réseaux sociaux. Au coup de sifflet final de Juve-MU, on voit José Mourinho provoquer de manière sans équivoque les supporters de la Juventus après la victoire de Manchester United face à la Juve en Ligue des Champions dans les derniers instants de la rencontre. Interrogé en conférence de presse sur son geste, The Special One a tout assumé, mais a surtout expliqué dans son style caractéristique pourquoi il avait eu cette réaction pour le moins épidermique. Et à l’écouter, les Tifosi de la Juve l’avaient bien cherché...