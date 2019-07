Au sortir de la victoire aux tirs au but contre l’Inter Milan (1-1, 4 t. a. b. à 3), le coach de la Juventus Turin Maurizio Sarri a évoqué les performances d’Adrien Rabiot. « Pendant le match, il a également évolué au poste de milieu axial et l’a plutôt bien fait. Il m’a surpris. C’est un garçon qui, en 2019, a peu joué et possède une énorme marge de progression », a-t-il lâché, relayé par Sport Mediaset.

Le technicien italien a également parlé de la prestation de Gianluigi Buffon, lui aussi arrivé du Paris SG. « C’est un garçon étonnant. Il a arrêté presque tous les tirs au but. C’est un combattant né et, au moment opportun, il a répondu présent. J’ai été clair immédiatement avec lui. Szczesny est le titulaire, Gigi aura sa place au cours de la saison », a-t-il conclu. C’est dit !

