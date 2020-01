Sur Sky Sport Italia, Adrien Rabiot (24 ans) s’est livré sur ses premiers mois passés en Italie. D’abord remplaçant, le milieu de terrain se fait doucement sa place dans l’effectif de la Vieille Dame. Déjà vainqueur à six reprises du championnat de France, il pourrait ajouter à son palmarès un scudetto en fin de saison mais pour cela, il faudra devancer les sérieux concurrents que sont la Lazio et l’Inter.

« Je pense que l’Inter et la Lazio peuvent gagner et c’est bien, car plus il y a d’équipes fortes, plus le championnat est de haut niveau. Cela nous pousse à bien faire, à être constants, réguliers. C’est une bonne chose pour nous et pour le championnat d’avoir de belles équipes comme l’Inter, la Lazio et deux équipes qui jouent bien comme Atalanta et Rome. Je le répète, c’est une bonne chose » a affirmé l’ancien Parisien.