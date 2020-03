Plus qu’un club. Alors que le comportements de certains joueurs du FC Barcelone a indigné l’Espagne ces derniers jours, celui des joueurs de la Juventus devrait avoir l’effet inverse. En effet, dans un communiqué publié sur le site officiel du club, la formation turinoise a annoncé que son entraîneur Maurizio Sarri et l’ensemble de l’équipe première avaient accepté de renoncer à 4 mois de salaire (mars, avril, mai et juin) pour aider le club.

Si le communiqué précise que l’accord doit encore être conclu individuellement dans les semaines à venir, il ajoute qu’il pourrait permettre à la Vieille Dame de terminer l’exercice avec un bilan financier positif de 90 millions d’euros. A noter que cet accord pourrait être modifié si la reprise du championnat italien est repoussée.