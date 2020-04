L’AS Monaco a mis ses joueurs au chômage partiel pour limiter ses pertes financières face à la crise du coronavirus. Cependant, cela ne suffit pas en raison notamment du non versement des liquidités liées au droits télé, par les diffuseurs beIN Sports et Canal +. Deuxième plus grosse masse salariale (147 M€) de Ligue 1 derrière le PSG (371 M€), l’ASM espère donc trouver un terrain d’entente avec ses joueurs sur une baisse de leur salaire.

D’après l’Équipe, les dirigeants monégasques souhaitent mettre en place un paiement différé. En ce sens, le vice-président du club Oleg Petrov a commencé à s’entretenir avec les joueurs par visioconférence pour les convaincre de percevoir 50% de leurs émoluments sur le mois d’avril. L’autre partie sera, elle, fixée à hauteur de la somme que percevra l’ASM pour les droits télé du reste de la saison. La tâche s’annonce ardue et cette opération spéciale devrait être réitérée pour le mois de mai.