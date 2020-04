Les semaines passent et se ressemblent en cette période de coronavirus. Personne n’est en mesure d’affirmer à quel moment l’exercice 2019-2020 de football reprendra ses droits dans les divers championnats européens. C’est évidemment le cas en Angleterre, et la question des droits TV est, au même titre que les salaires, au cœur des débats.

Selon les informations du Telegraph, l’English Football League (EFL, de la deuxième à la quatrième division) va devoir payer 50 M£ (environ 57 M€) aux diffuseurs de leur championnat dans le cas où la saison serait arrêtée. Les pensionnaires de League One et League Two sont actuellement partagés sur la décision à prendre concernant la fin de l’exercice. Des discussions à ce sujet vont avoir lieu dans les prochaines 48 heures, précise le quotidien britannique.