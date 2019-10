En difficulté au poste de latéral gauche, où bien seul est Jordan Amavi, l’OM a essayé d’attirer Achraf Hakimi, qui est prêté pour deux années par le Real Madrid au Borussia Dortmund. C’est ce qu’a avoué Andoni Zubizarreta ce mardi soir sur le plateau du Phocéen.

« On avait essayé de prendre Achraf Hakimi, on avait parlé avec lui, mais là, il est prêté à Dortmund. À la fin on a pensé qu’il était très jeune et qu’avec un championnat plus physique comme la Ligue 1 qu’il mettrait plus de temps à s’imposer », a lâché le directeur sportif espagnol de l’OM.