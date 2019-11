Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille recevait l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Après ses propos en conférence de presse un peu plus tôt dans la semaine sur son ancien entraîneur Rudi Garcia, Dimitri Payet se devait de répondre sur le terrain de la meilleure des manières.

2 buts et une prestation XXL plus tard, le numéro 10 marseillais a été l’acteur majeur du succès phocéen 2 à 1 contre l’OL et cela a fait réagir Twitter comme toujours. Les twittos ont apprécié la prestation de l’ancien Lillois.