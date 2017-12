José Mourinho ne compte plus vraiment sur Daley Blind à Manchester United. Ni dans le onze type, ni même dans le turnover essentiel aux équipes qui jouent tous les trois jours. Blind (27 ans) n’a débuté que 4 matches avec les Red Devils cette saison. Selon les informations du Times, le Special One compte, à terme, se séparer de son stoppeur néerlandais mais non sans indemnité.

Si Blind arrive en fin de contrat l’été prochain, Il verra sa clause de renouvellement automatique de contrat s’activer. Ainsi, MU pourra le vendre et non le laisser partir libre. Juan Mata, Ashley Young et Luke Shaw seront également prolongés. Pour ce dernier, il s’agit également d’une stratégie de vente.