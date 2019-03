Mercredi soir, le FC Barcelone s’est facilement imposé 5 à 1 face à l’Olympique Lyonnais. Une rencontre où Lionel Messi a été très bon, au lendemain d’une soirée où Cristiano Ronaldo avait brillé avec la Juventus. Interrogé après la rencontre au sujet des deux hommes après la rencontre, Bruno Genesio les a encensé (voir vidéo).

Lionel Messi, lui, a félicité son plus grand rival. Ses propos sont relayés par Mundo Deportivo.« Ce qu’ont Cristiano et la Juventus était très impressionnant, une grande surprise. Je pensais que l’Atlético serait plus fort. La Juve s’est qualifiée. Elle a beaucoup de potentiel et Cristiano a vécu une soirée magique avec trois buts ». Une formation que le Barça pourrait croiser au prochain tour en C1. « Il y a de très bonnes équipes », a avoué Messi. « Manchester City, la Juventus, l’Ajax Amsterdam, qui a une équipe jeunes joueurs qui n’ont peur de rien. Liverpool a démontré aussi de bonnes choses ».