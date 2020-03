Les réactions se succèdent. Après l’annonce du huis clos pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, le club de la capitale a fait savoir qu’il prenait acte de cette décision. Quelques minutes plus tard, le BVB a communiqué à son tour.

« Les responsables du BVB obtiennent actuellement les informations nécessaires pour se faire une idée de la situation autour des mesures de confinement lié au coronavirus et reçoivent les dernières évaluations des politiciens, des autorités, des associations et autres institutions. Nous savons depuis quelques minutes que le match de Ligue des Champions aura lieu à Paris mercredi prochain, sans instructions des autorités de sécurité locales. Nous étions préparés à cette situation et aux conséquences qui en découlent et informerons directement le public dès que nous pourrons fournir des réponses », peut-on lire sur le communiqué.