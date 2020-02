Demain soir, c’est le grand retour de l’UEFA Champions League. Deux belles affiches sont au menu. Le Paris Saint-Germain se déplacera à Dortmund pour affronter le BVB. De son côté, Liverpool, le tenant du titre, ira défier l’Atlético de Madrid (match à suivre en direct sur notre site en live commenté). Avant la rencontre, Jürgen Klopp s’est exprimé au sujet de ce choc. Et si son équipe est en pleine réussite, il a avoué se méfier des Colchoneros.

« L’Atletico a de la vitesse, de l’agressivité, une philosophie claire. Je sais que nous sommes au pays du tiki-taka, mais j’admire des choses comme ça. Pour moi, tout va bien (...) S’il y a une équipe contre laquelle il faut être au mieux, c’est l’Atletico. Ils ne vous donnent absolument aucun cadeau. Si vous travaillez aussi dur que possible, vous avez une chance. Si vous ne le faites pas, vous n’avez aucune chance. Il y a une raison pour laquelle ils ont participé à tant de finales européennes. L’Atletico est une machine claire et propre. Quoi qu’il arrive, ils sont là. Ils vous enferment et contre-attaquent. Si vous n’êtes pas concentré sur votre attaque, vous n’aurez pas de tir ». Les Reds sont prévenus !