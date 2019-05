Tottenham disputera la finale de la Ligue des Champions, le 1er juin prochain face à Liverpool (une rencontre à suivre sur notre live commenté). La mission était pourtant compromise pour les Spurs qui avait perdu le match aller 1-0 et qui se retrouvait mené 2-0 à la mi-temps du match retour face à l’Ajax Amsterdam. Néanmoins, la formation anglaise a su inverser la tendance pour s’imposer 3-2. Invités sur le plateau du Canal Football Club sur Canal +, Moussa Sissoko et Serge Aurier sont revenus sur une qualification historique.

« C’est vraiment des moments à vivre la Ligue des Champions pour un joueur, c’est comme le mondial. On savait que c’était une bonne équipe, je pense que notre place n’est pas volée. Sérieusement on y croit toujours on a bien débuté, mais ils ont mis les deux buts en première période. On s’est dit qu’il n’y avait rien à perdre et il y a eu le troisième but de Lucas. Un moment de délivrance pour tout un club » a expliqué Moussa Sissoko. Pour Serge Aurier qui était absent pour blessure, ce match était particulier à suivre : « je n’ai pas eu la chance de jouer. À 2-0, je me suis dit que c’était compliqué. Marquer c’était possible, mais revenir... C’est difficile de regarder ce match à la maison, mais j’étais très content. »