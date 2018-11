Thomas Vermaelen (33 ans) ne sera plus au FC Barcelone la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’affirme As ce vendredi. Les Blaugranas ont d’ores et déjà décidé de ne pas prolonger le bail du défenseur, qui expire en juin 2019.

En cause, les blessures à répétition de l’international belge (71 sélections, 1 but). Arrivé à l’été 2014 en Catalogne (avec une parenthèse en prêt à l’AS Roma en 2016/17), l’ancien d’Arsenal n’a en effet disputé que 27 matches de Liga. Trop peu au goût de sa direction.