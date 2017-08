Les déclarations du directeur sportif du FC Barcelone Pep Segura sur Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé ont provoqué l’ire de Liverpool et du Borussia Dortmund. Rembarrés par le BVB et les Reds, les Blaugrana, par l’intermédiaire de Robert Fernandez, ont calmé le jeu en marge de la présentation de Paulinho.

« Ce sont deux joueurs importantes, qui nous plaisent depuis longtemps. Nous négocions avec eux, tout en respectant leur club. Comme dans toute négociation, nous avons besoin de temps. C’est vrai que ce sont des joueurs que nous avons envie de faire venir, mais ce sont les clubs qui vont décider si nous pouvons les avoir », a-t-il déclaré en conférence de presse.