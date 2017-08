« Nous sommes proches pour Coutinho et Dembélé. Nous sommes en train de discuter des conditions, mais tant que ce n’est pas fait, nous ne pouvons rien dire de plus. Nous espérons qu’ils puissent revêtir le maillot azulgrana. » Hier sir, au micro de la chaîne de télévision TV3, le directeur sportif du FC Barcelone Pep Segura lâchait une petite bombe en laissant clairement entendre que Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé devraient prochainement signer en faveur des Blaugranas.

Une déclaration qui a eu le mérite de surprendre tout le monde. Mais pas le Barça qui n’a pas hésité à publier ces dires sur son site officiel. Un choix risqué. En effet, Liverpool et le Borussia Dortmund n’ont cessé de rappeler que leurs joueurs n’étaient pas à vendre. Les Reds ont même publié un communiqué officiel à ce sujet. Des réactions qui ont eu le don d’irriter Coutinho et Dembélé. Mais qu’importe : le Barça a beau disposer de 222 M€ pour recruter, si les Catalans n’accèdent pas aux exigences financières de Liverpool et du BVB, rien ne se fera.

Watzke tacle le Barça

Pourquoi alors avoir fait de telles déclarations au risque de se prendre un sévère retour de bâton si aucun transfert n’est conclu ? D’autant que la presse allemande a de nouveau contredit l’optimisme espagnol dans le dossier Dembélé. Ainsi, selon Kicker, il n’y aurait tout simplement plus eu de contact entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund depuis neuf jours ! Et ce n’est pas tout.

En attendant de voir si Liverpool réagira aux propos de Segura, le célèbre dirigeant du BVB Hans-Joachim Watzke n’a pas tardé à s’exprimer dans les colonnes de Kicker. « Je ne sais pas pourquoi il (Segura, ndlr) a dit ça. C’est peut-être que c’est parce que son équipe a perdu contre le Real Madrid en supercoupe d’Espagne. Le Barça veut recruter Dembélé, mais rien n’a bougé d’un millimètre ». Si le Barça ne recrute pas Dembélé, l’ambiance promet d’être plus que tendue. À moins que la direction blaugrana ne sorte un cadeau inespéré de son chapeau.